İzmir'de Konteyner Kentin yapım çalışması başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir’de depremzedeler için yapılacak olan konteyner kentin yapım çalışlarının başladığını duyurdu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedeler için yapılacak olan konteyner kentin yapım çalışlarının başladığını duyurdu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı.19 gün sonra hazır inşallah” ifadelerine yer verdi.