İzmir'de uluslararası göç ve göçmenlik konuşulacak

Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Sempozyumu düzenleyecek.

Eski Çağ'dan günümüze faklı göç türlerinin ve göçmenlik deneyimlerinin ele alınacağı sempozyum, Prof. Dr. Murat Erdoğan'ın “Dünyada ve Türkiye'de Göçmenlik, Mültecilik Hâlleri” başlıklı açış konferansıyla başlayacak. Tarih boyunca önemli toplumsal ve siyasal etkilere yol açan kitlesel göç olaylarının konuşulacağı sempozyumda, günümüzde tartışmalara konu olan zorunlu göç ve mültecilik meseleleri de irdelenecek. Tarihten günümüze farklı ülkelerin uyguladığı göç ve iskân politikalarının, uyum ve adaptasyon modellerinin, kimlik ve aidiyet meselelerinin konuşulacağı sempozyumda, göçmenlerin deneyimlerine ışık tutan bildiriler de sunulacak. Sempozyum kapsamında “Uluslararası Göç ve Göçmenlik Kapsamında İzmir Deneyimi” başlıklı özel bir panel düzenlenecek. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak.