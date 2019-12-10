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İzmir'de uluslararası göç ve göçmenlik konuşulacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Ege Üniversitesi, İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle 12-14 Aralık tarihleri arasında “Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik” konulu 1.

Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Sempozyumu düzenleyecek.


Eski Çağ'dan günümüze faklı göç türlerinin ve göçmenlik deneyimlerinin ele alınacağı sempozyum, Prof. Dr. Murat Erdoğan'ın “Dünyada ve Türkiye'de Göçmenlik, Mültecilik Hâlleri” başlıklı açış konferansıyla başlayacak. Tarih boyunca önemli toplumsal ve siyasal etkilere yol açan kitlesel göç olaylarının konuşulacağı sempozyumda, günümüzde tartışmalara konu olan zorunlu göç ve mültecilik meseleleri de irdelenecek. Tarihten günümüze farklı ülkelerin uyguladığı göç ve iskân politikalarının, uyum ve adaptasyon modellerinin, kimlik ve aidiyet meselelerinin konuşulacağı sempozyumda, göçmenlerin deneyimlerine ışık tutan bildiriler de sunulacak. Sempozyum kapsamında “Uluslararası Göç ve Göçmenlik Kapsamında İzmir Deneyimi” başlıklı özel bir panel düzenlenecek. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak.

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