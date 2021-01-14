İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma 3 ton demiri çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Ankara’da çaldıkları 3 ton demiri Sincan Hurdacılar Sitesi’nde satmak isteyen hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da çaldıkları 3 ton demiri Sincan Hurdacılar Sitesi'nde satmak isteyen hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir villa inşaatından çaldıkları demir ve inşaat malzemelerini Sincan Hurdacılar Sitesi'nde satmaya çalışan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 ton demir ve hırsızlık sırasında kullandıkları araçla birlikte yakalanan E.E. ve S.C. hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızların çaldıkları malzemelerin ise sahiplerine iade edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.