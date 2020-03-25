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Jandarma 460 litre kaçak dezenfektan malzemesi ele geçirdi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan’da 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan'da 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan malzemesi üretimi yaptığı bilgisini alan jandarma harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile işletmede yapılan denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 460 litre antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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