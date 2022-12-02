Jandarma 7 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırının faillerinden Azad Öngüç'ü yakaladı

7 güvenlik personelinin şehit olduğu 30 Mart 2018'deki saldırının faillerinden olan terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yapan Azad Öngüç, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Kasım'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Jandarma ekiplerince Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir tırın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi üzerine operasyon yapıldığı ve 3 kişinin bulunduğu tırın Silopi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durdurulduğu belirtilen açıklamada, yapılan araştırmada tırdaki 3 erkek şahıstan birinin “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “kasten öldürme” suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, operasyonda teröristin yurt içine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 şahsın da “bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Birçok terör olayına katıldı

Jandarmanın operasyonu sonucu yakalanan Azad Öngüç isimli teröristin başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt'in Merkez ilçesi Ormanardı köyünde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve bir jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi. Ayrıca teröristin örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Azad Öngüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.