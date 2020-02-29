Jandarma Ankara tarihi eser operasyonu düzenledi: 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Operasyon da 5 kişi suçüstü yakalanarak göz altına alındı.

Ankara Jandarma ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma, A. A. isimli kişinin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Gelen istihbarat üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler Yenimahalle İlçesi Demetevler Mahallesinde operasyon gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonda, şüpheli A.A. ile birlikte hareket eden K.A., İ.Ç., F.D. ve M.D. isimli toplam 5 zanlı suçüstü yakalanmıştır. Şüpheli kişiler ile birlikte 150 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje, 470 adet sikke, 3 adet madeni heykel, 1 adet bez dokuma üzerine yapılmış 140x140 ebadında erkek figür resmi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.