Jandarma Ankara'da tüm birimleriyle korona virüs denetimleri gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelge sonrası ülke genelinde tüm birimler teyakkuza geçti. Başta jandarma ve emniyet birimleri bulundukları sorumluluk bölgelerinde denetimleri sürdürdü.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından denetinmeri duyurmuş, ardından tüm il valiliklerine genelge gönderilmişti. Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yapılan en yoğun denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimler yapılıyor.

Jandarma kolluk birimleri ise tüm unsurları ile sahada vatandaşı bilgilendirdi. Maske mesafe ve hijyen konusuna dikkat çekildi Jandarma ekipleri ana amacın ceza yazmak değil farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Ankara'da Yakacık Mahallesi'ndeki semt pazarında da jandarma unsurları denetim yaptı 1 Nisan 2020 tarih ve 15 sayılı Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda pazar yerlerinin giriş-çıkışları, tezgahlar arasındaki 3'er metre mesafe, esnafların eldivenli ve maskeli olması tezgahlarda dezenfeksiyon bulundurulması, pazar yerlerinde girişte ateş ölçümü ve maske kontrolü gibi denetimler yapıldı.