Jandarma baz istasyonundan akü çalan 2 hırsızı suçüstü yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde baz istasyonundan 2 bin TL değerindeki aküyü çalan B.G. ve Ö.Ç., aküyü 06 plakalı araca yükledi. Hırsızları olay yerinde suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kuru akü, 1 adet pense, 2 adet tornavida, 1 adet yan keski pensesi ve 1 adet güvenlik kamerası ile kameraya ait hafıza kartı ele geçirdi. Çalınan akü ve güvenlik kamerası Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ilgili firma görevlilerine teslim edildi. Yapılan detaylı araştırmada zanlıların Yenimahalle ve Etimesgut bölgelerinde iki hırsızlık olayının daha failleri olduğu tespit edildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.