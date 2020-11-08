Jandarma Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi kontrol altına aldı. Bölgede yapılan incelemelerde, 138, 60, 80 santimetre ebatlarındaki çukurlar içerisine yerleştirilmiş 6 adet teneke bulundu. Tenekelerde toplam 100 kilogram mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.