Jandarma ekiplerinden, enkaz altından kurtardıkları Güneş ailesine ziyaret

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından yıkılan binalarında enkaz altında kalan baba Abdullah Güneş, anne Ülkü Güneş ve çocukları Miray Güneş ile Lütfü Güneş; JAK ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılmıştı. Güneş ailesi, depremin 22'nci gününde jandarma ekipleri tarafından ziyaret edildi. Türkoğlu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kendilerine verilen çadırda ikamet eden Güneş ailesini ziyaret eden ekipler, aileye kıyafet ve gıda yardımında bulundu. Ekipler daha sonra Güneş ailesi fertleri ile sohbet ederek moral verdi.