Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2 bin 310 personel, 317 araç ve dört helikopter ile yangınla mücadele ediliyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli illerinde yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Antalya'da bin personel ve 102 araç ile 4 helikopter, Muğla'da bin 150 personel ve 178 araç ile, Isparta ve Denizli illerinde ise 160 personel ve 11 araç ile toplamda 2 bin 310 personel, 317 araç ve 4 helikopter ile yangınla mücadele veriliyor.