İhlas Haber Ajansı

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Jandarma Genel Komutanlığı: “34 helikopterimizle bugüne kadar 2 bin 138 sorti yapıldı”

Jandarma Genel Komutanlığı, deprem bölgesinde hava yardım koridoru oluşturduklarını belirterek, “34 helikopterimizle bugüne kadar toplam 2 bin 138 sorti yapıldı, bin 69 saat uçuş gerçekleştirildi” denildi.


Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 34 helikopter ile 2 bin 138 sorti gerçekleştirildi. Toplamda bin 69 saat uçuş gerçekleştirilen hava koridorunda bin 145 arama-kurtarma personeli görev alırken, 820 ton yardım malzemesi afet bölgesine sevk edildi. Bölgeden 990 vatandaş ise oluşturulan hava yardım koridoru sayesinde tahliye edildi.

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