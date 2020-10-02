Jandarma Genel Komutanlığı, Eylül ayında toplam 634 sitenin erişiminin engellendiğini açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 01-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan açık kaynak araştırmalarında; 168 oltalama, 100 fuhuş ve 366 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 634 sitenin erişiminin engellendiği duyuruldu.