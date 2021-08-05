Jandarma Genel Komutanlığı: “Orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlara yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir”

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına müdahalelerine ve vatandaşlara yardım çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda 5 Ağustos 2021 tarihi itibariyle; Antalya'ya 1000 personel, 187 araç ve 2 helikopter, Muğla'ya 1300 personel, 179 araç ve 9 helikopter, Aydın'a 240 personel ve 60 araç, Isparta'ya 100 personel ve 26 araç olmak üzere toplam 2640 personel, 452 araç ve 11 helikopter ile orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.