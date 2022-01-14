Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nün 2021 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 22 kupa ve 99 madalya ile sezonu tamamladığını duyurdu.

JGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü, 2021 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 22 kupa ve 99 madalya ile sezonu tamamlamıştır. Tüm sporcularımızı tebrik ederiz.”