Jandarma Gücü'nden 10 madalya

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Jandarma Gücü Kick Boks takımı, 26 ülkeden bin 600 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanırken, 388 takımın yer aldığı organizasyonda takım halinde 7'inciliğe uzandı.

Avrupa Kupasında Jandarma Gücü sporcularından, Jandarma Uzman Çavuş İsmail Kale 74 kilogram Light Contact ve Kick Light branşlarında iki altın madalya kazanırken Jandarma Astsubay Çavuş Dilara Keleş 70 kilogram Kick Light branşında ve Faysal Sılıv 51 kilogram K-1 branşında şampiyonluğu elde ederken, Jandarma Teğmen Murat Algül 79 kilogram Point Fighting branşında, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Berk Karataş 94 kilogram Light Contact branşında ve Jandarma Astsubay Çavuş Firdevs Avcu +70 kilogram Low Kick branşında ikinciliğe uzanıp gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ersin Pekgöz 94 kilogram Point Fighting branşında, Jandarma Astsubay Çavuş Ferhat Yeniçerioğlu 63,5 kilogram Full Contact branşında ve Jandarma Er Soner Şen 67 kilogram K-1 branşındaki üçüncülükleri ile Jandarma Gücü'ne bronz madalya getirdi.