Jandarma hayvan hırsızını yakaladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ballıkuyumcu Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma neticesinde, hayvanların M.K. adlı şahıs tarafından çalındığı belirlendi ve şahıs 2 Mayıs günü Sincan Saraycık Mahallesi'nde yakalandı.

5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek cumhuriyet savcısının talimatı ile hayvanların sahibi E.G.'ye teslim edildi.

M.K. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.