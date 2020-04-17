Jandarma, kablo hırsızlarına göz açtırmadı

Ankara, Kızılcahamam'da 07 Nisan tarihinde operatör firmaya ait yaklaşık 120 metre enerji ve nakil kablosu kesilmek suretiyle kimliği belirsiz şahıslarca çalınması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlığın (A.Y.) ve (Ö.G.) isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıslar 15 Nisan 2020 tarihinde ikametleri olan Mamak ve Keçiören İlçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan (A.Y.) ve (Ö.G.)'nin Şubat ve Mart 2020 aylarında ise Kırşehir'de 3, Kızılcahamam'da 2 ve Keçiören'de 1 olmak üzere toplam 6 hırsızlık yaptıkları belirlendi.