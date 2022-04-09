Jandarma mehteranı, Türk Polis Teşkilatının 177'nci yaşını konserle kutladı

Jandarma Mehteran Birliği, Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümünü gerçekleştirdikleri konserle kutladı.
Jandarma Mehteran Birliği, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü gerçekleştirdikleri konserle kutladı.
Jandarma Mehteran Birliği, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Polis Akademisi Başkanlığında konser faaliyeti gerçekleştirerek Türk Polis Teşkilatının 177'nci yaşını kutladı. Konser sonrası Jandarma mehteranları tarafından Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'a plaket takdim edildi.