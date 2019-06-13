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Jandarma tarihinde rekor kırdı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelede sahada bulunan tim sayısının bin 7 olduğunu açıkladı.

Bu rakam ile ilk kez bin sayısının üzerine çıkıldığı belirtildi.


Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180. yılı sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kurmaylarını, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında kabul etti. Bakan Soylu'nun konuşmasından sonra sohbete geçildi. Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda sahayı kastederek, “Yayıldık mı” sorusuna, Jandarma Genel Komutanı Çetin, “Evet, bin 7 tim var alanda şu anda. İlk defa bin üzerinde çıktık. İHA uçuşlarının üzerine de çıkacağız” dedi.

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