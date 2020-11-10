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Jandarma uyuşturucu tacirini adım adım takip edip yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, adım adım takip ettiği Ş.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, adım adım takip ettiği Ş.G. isimli uyuşturucu kaçakçısını yanında bulundurduğu 672 gram uyuşturucu madde ile yakaladı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Ş.G. adlı kişinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri zanlıyı adım adım izledi ve teknik takibini yaptı. Zanlı Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeler bölgesinde sürdüğü araçla durduruldu. Jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada


672 gram uyuşturucu madde olan bonzai ele geçirdi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu. Ş.G. isimli şüpheli göz altına alındı.

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