Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü

Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadan söndürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.