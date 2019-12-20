Jandarma'dan 2 milyon değerindeki iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine sür'atle giderek hırsızları suç üstü yakaladı. Çalınmak istenen iş makinelerinin maddi değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu bilgisi elde edildi. Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B. , E.Z. , I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.