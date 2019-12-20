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Jandarma'dan 2 milyon değerindeki iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çubuk ilçesinde iş makinesi çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı.


Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine sür'atle giderek hırsızları suç üstü yakaladı. Çalınmak istenen iş makinelerinin maddi değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu bilgisi elde edildi. Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B. , E.Z. , I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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