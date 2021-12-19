İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini ve 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır, Bingöl, Balıkesir ve Konya'da çok sayıda silah ele geçirildiği belirtilerek, “İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 100 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 17 tabanca, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek, 39 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

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