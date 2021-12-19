Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır, Bingöl, Balıkesir ve Konya'da çok sayıda silah ele geçirildiği belirtilerek, “İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 100 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 17 tabanca, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek, 39 şüpheli yakalanmıştır” denildi.