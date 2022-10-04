Jandarmadan atık yağ operasyonu

Ankara'nın Mamak ilçesinde atık yağları yakıta dönüştürerek piyasaya süren iki kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, çevre koruma ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki bir dükkanda, 15 suç kaydı bulunan D.Ö. ile M.Ö. adlı şahısların atık yağları yakıt haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adrese gerçekleştirilen operasyon sonucunda, işlenmeyi bekleyen 350-400 litre atık yağ, 2 adet IBC tanklarda yaklaşık 1-1,5 ton proses sonucu oluşmuş dip çamuru ve atık yağdan işlenmiş 500 litre ürün niteliğinde yağ ele geçirildi.

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıslara 2872 sayılı Kanun'un 20. maddesi V bendi çerçevesinde 1 milyon 644 bin TL idari para cezası uygulandı.