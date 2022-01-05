Jandarmadan belgesiz hayvan sevkine müdahale

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi Oğulbey Yol Kontrolü ve Arama Noktasında Jandarma ekiplerince icra edilen faaliyet esnasında, bir kamyonet içerisinde, E.G. isimli şahsa ait 38 adet küpesiz menşei belli olmayan koyun ile yine aynı araçta 16 adet kesilmiş vaziyette karkas etin, sevk belgesiz ve sağlıksız bir şekilde taşındığı tespit edildi. Konu hakkında İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verilerek bahse konu hayvanlar ve etler teslim edildi.

E.G. isimli şahsa 10 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken karkas etlerde İlçe Tarım Müdürlüğünce imha edildi.