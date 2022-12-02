Jandarmadan gıdada hijyen operasyonu: 300 kilogram kaymağa el konuldu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde hijyen kurallarına uygunsuz şekilde süt ürünü üretimi gerçekleştiren M.C.E. isimli şahsın işletmesine 28 Kasım'da baskın yapıldı. İşletmede yapılan kontrolde gıda ve hijyen şartlarına uygun olmayan ortamda süt ürünleri üretildiği tespit edildi. 300 kilo kaymak, 50 kilo süt tozu ve 25 kilo mısır nişastasına el konuldu. Ayrıca şüpheliye 41 bin lira idari para cezası uygulanırken, işletme iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan çalışması sebebiyle mühürlenerek, faaliyeti durduruldu.