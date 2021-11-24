Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesi Kızılca Mahallesinde bir adreste C.K. adlı şahsın kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adreste yapılan arama sonucunda, 425 litre etil alkol, bin kilogram ham madde ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, C.K. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.