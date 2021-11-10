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Jandarmadan “Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu”

Jandarma Genel Komutanlığı, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında “Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu’nun” gerçekleştirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında “Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nun” gerçekleştirildiğini açıkladı.


Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında, 26 personelin katılımıyla, 4 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 14'üncü dönem ‘Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu' gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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