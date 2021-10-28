Jandarmadan öğrencilere “Trafik Dedektifleri Eğitimi”

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde, Haymana ilçesi Emirler İlköğretim Okulunda 80, Bala Kesik köprü İlköğretim Okulunda 70 Bala Afşar İlköğretim Okulunda 125 ve Gölbaşı Halise ARSLAN Özel Öğretim Okulunda 60 olmak üzere toplam 335 öğrenciye Trafik Dedektifleri Eğitimi ile bilgilendirme seminerleri verildi. Eğitim ve seminerlere katılan öğrencilere “Trafik Dedektifleri Kimlik Kartı” ile birlikte boyama kitabı, bilgilendirme broşürü ve kırmızı düdük dağıtıldı. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilçelerde bulunan okullarda 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde eğitim ve seminerlere devam edilecek.