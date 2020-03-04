Jandarma'dan sahte araç denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Jandarma Genel Komutanlığınca, 28-29 Şubat tarihleri arasında yapılan ‘sahte/ikiz veya standart dışı plaka kullanımına yönelik denetim' sonucu 110 bin 900 araç kontrol edilmiş, 4 çalıntı araç yakalanmış, bin 170 araç trafikten men edilmiş ve 24 Sürücü belgesi geri alınmıştır” denildi.