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Jandarmadan sahte içki üretip satan aileye operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol imalatı yapan ve satışa sunan baba ve oğlunu gözaltına aldı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde H.K ve oğlu A.K.'nin sahte alkollü içki imal ederek kendilerine ait büfede “acı su” parolası ile satış yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından H.K ve oğlu A.K.'nin evlerine ve büfelerine operasyon düzenlendi. Evde ve büfede yapılan aramada 75 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 375 lira değerinde bandrolsüz alkol, 2 adet 0,5 litrelik pet şişede bandrolsüz alkol, 1 adet pompalı av tüfeği ve 22 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pala ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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