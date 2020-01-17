Jandarmadan silah hırsızlarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Haymana'da silah hırsızlığı yapan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haymana ilçesi Durupınar Mahallesi'nde evlere girerek hırsızlık yapan ve özellikle kırsaldaki evlerde bulunan tüfek, tabanca ve silahları çalan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Hırsızlık olaylarına karışan S.Y., F.Y. ve T.Y., jandarma ekipleri tarafından bulundukları adreslerde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında Beretta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 66 adet dolu av tüfeği kartuşu, 98 adet 9 mm fişek, 10 adet 9 mm uzun fişek, 12 adet kuru sıkı fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 1 adet Beretta marka kısa tek kırma av tüfeği, 2 adet çift kırma av tüfeği, 1 adet 12 kalibre pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ile muhtelif hırsızlıklardan elde edilen malzemeler ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.