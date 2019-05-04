Jandarma'dan takım kaptanlarına çiçek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç öncesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel, maçın hakemleri ve iki takımın kaptanlarına çiçek verdi.

Jandarma'nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Eryaman Stadında oynanacak mücadele öncesi her iki takım da ısınırken sahaya gelen Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya, MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'a ve Çaykur Rizespor kaptanı Gökhan Akkan'a çiçek vererek başarılar diledi. Ankara Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da maçı izlemek için tribündeki yerini aldı.