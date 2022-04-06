Jandarmadan tütün kaçakçılarına darbe

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde A.Y. adlı şahsın kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın adresinde yapılan aramada 2.5 kilogram tütün, 2 adet tütün sarma makinası, 2 bin adet boş makaron, bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, A.Y. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.