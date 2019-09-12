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Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu

Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.

Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.


Jandarma Genel Komutanlığı, emekli olan narkotik dedektör köpeği Cimri için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 10 yıllık görev süresince 453 operasyona katılan "Cimri"nin 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı belirtildi. "Cimri" emekliliğin ilk gününü mangalda sosis yaparak kutladı.

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