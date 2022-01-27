İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmanın görev köpekleri eğitimlerine devam ediyor

Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.


Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.


Jandarma Genel Komutanlığıysa görev köpeklerinin eğitimlerini içeren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.


Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


“Görevlere Hazırlanmak Bizim İşimiz. Jandarma Genel Komutanlığının görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında, köpek üretim ve yavru köpek eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.