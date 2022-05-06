Jandarmanın sanal devriyesinde 269 internet sitesine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 ile 30 Nisan tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2230 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma gerçekleştirildi.

Yasadışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 260 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, “Oltalama/Phishing” metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 9 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı.