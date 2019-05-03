Japonya Büyükelçiliği'nden yeni İmparator için resepsiyon

Japonya'nın yeni imparatorunun şerefine Japonya Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima tarafından Altes Veliaht Prens Naruhito'nun Japonya'nın yeni imparatoru olarak tahta çıkması şerefine Büyükelçilikte resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya'da Heisei döneminin sona ererek Rewia döneminin başladığını belirterek, “Rewia, güzel uyum anlamına gelmektedir. Bu dönemde, insanların kalplerini ve zihinlerini güzel bir şekilde bir araya getirmelerini ve uzun sürecek barış ve refah yıllarının devamını içtenlikle temenni ediyorum” dedi.

Dönemin İmparatoru Akihito zamanında, Japonya-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için yoğun çalışmalar sürdürme talimatı aldığını söyleyen Miyajima, “Dönemin İmparatoriçesi Majesteleri Michiko da, 2011 yılında meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi ve Tsunami'nin ardından gösterdikleri sıcak destek Türk halkına içten teşekkürlerini iletmemi istemişlerdi. Bu fırsattan istifade ederek iki ülke arasındaki dostluğu ve siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortaklığımızı güçlendirme ve derinleştirme konusundaki kararlılığımı tekrarlamak isterim” şeklinde konuştu.

Renkli anların yaşandığı resepsiyonda, Türkiye'de yaşayan Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi tarafından Japonya milli marşı ve geleneksel ezgiler icra edildi. Ayrıca, Japon tatları misafirlere ikram edildi. Resepsiyonun açılışında ise İstiklal Marşı okundu.

Resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve çok sayıda diplomat katıldı.

Resepsiyonun sonunda ise konuklar tebrik defterine mesajlarını yazdı.