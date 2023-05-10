Jeotermal serada ilk hasat sevinci

Ankara'nın Haymana ilçesinde ısıtmasında jeotermal suyun kullanıldığı serada ilk hasat yapıldı.

Haymana'da girişimci Selim Erdoğan'ın 1 ay önce kurduğu topraksız serada ilk hasat heyecanı yaşandı. Isıtmasında jeotermal atık suyun, sulamasının da yüzde 40‘ı yağmur suyu kullanılan seranın otomasyon sisteminde ise yerli yazılım kullanıldı. 35 gün süren hasat döneminde 30 bin kök kırmızı kıvırcık, 70 bin kök yeşil kıvırcık, dere otu ve kuzu kulağı ile birlikte toplam 108 bin kök mahsul yetiştirildi. İlk hasat Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Alpaslan, Haymana'yı gezmeye gelen akademisyenler ve vatandaşlarla birlikte yapıldı.

Hasat töreninde konuşan Haymana Belediye Başkanı Turgut, "Girişimci Selim Erdoğan bize projesini anlattıktan sonra biz de öncelikle belediye bünyesinde bulunan 10 dönümlük alanın ihalesini yaparak yardımcı olmaya çalıştık. Bu projenin en önemli tarafı başarılı bir şekilde tamamlanmış olması ve diğer insanlara örnek teşkil etmesidir. İnşallah bunun gibi projelere destek vermeye devam ederek istihdamın arttırılmasını sağlayacağız" dedi.