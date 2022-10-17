Jorge Jesus: “Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, “3-0'lık skora baktığınız zaman rahat bir galibiyet gibi görünüyor fakat rahat bir galibiyet olmadı. Maçın ilk yarım saati dengeliydi. Rakibimiz bizi kendi yarı sahamıza hapsetti. Ama defansif organizasyonumuzda kuvvetliydi. 2-0'lık skoru yakaladık” diye konuştu.

Talepkar bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Jesus, “Zaman zaman yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncular pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirmek” ifadelerini kullandı.

"Henrique hızlı olsaydı dünyanın en iyi savunmacılarından biri olurdu"

Gustavo Henrique ve Crespo'ya ilişkin soruyu yanıtlayan Jesus, “Henrique, ilk geldiğinde adaptasyon anlamında zorluklar yaşadı. O Flamengo'da düzenli olarak oynamıyordu. Öyle olsaydı almamız bu kadar kolay olmazdı. Sahada görüyoruz ki o büyük bir oyuncu. Onun her şeyi iyi değil. Mesela hızlı değil. Öyle olsaydı dünyanın en iyi savunmacılarından biri olurdu. Performansını üzerine koyarak gösteriyor. Crespo da son maçlarda iyi oynuyor. Crespo ve Gustavo'nun benim dediklerimi anlaması daha kolay oluyor. Aynı dili konuşuyor olmamız bu işi kolaylaştırıyor. Portekiz Milli Takımı'nda onun (Crespo) pozisyonunda iyi oyuncular oynuyor. Portekiz milli takımında oynamak zor kolay değil. Ama Crespo da gelişiyor” açıklamasında bulundu.