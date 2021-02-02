Jose Marti 168 yaşında

Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden şair ve yazar Jose Marti (1853-1895), Ayrancı'da adına açılan parkta anıldı.

Sürgün yıllarında bulunduğu Latin Amerika'da bağımsızlık mücadelelerine destek olan Marti, anma programında Güney Amerika ülkelerinden büyükelçileri bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi ve Küba Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma toplantısı, parkta yer alan Jose Marti Anıtına çelenk koyularak başlandı. Küba ve Türkiye milli marşlarına da yer verilen programa Küba Büyükelçisi Luis Amoros Nunez'in yanı sıra Meksika, Panama, Guatemala, Costa Rica, Arjantin, Ecuador, Brezilya, Venezuela, El Salvador, Kolombiya, Dominik Cumhuriyetlerinden Büyükelçileri ve Dış İşleri Bakanlığı Latin Amerika Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, Jose Marti'nin kısa yaşamına çok sayıda başarı sığdırdığına vurgu yaparak, kendisini insanlar arası birlik ve dayanışmaya adadığını söyledi.