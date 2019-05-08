Judokalarımız Bakü'deki Grand Slam için hazır

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak ve olimpiyatlara puan taşıyacak olan müsabakalarda Türkiye'yi, 6 kadın ve 9 erkekten oluşan Ay-yıldızlı judokalarımız temsil edecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi puan kazandıran organizasyonlar arasında yer alan ve Bakü'de yapılacak Grand Slam karşılaşmalarında Türkiye, 8 kadın ve 9 erkek judoka ile temsil edilecek. Milli Takım kafilesi bugün hava yoluyla Azerbaycan'a uçacak.

10-12 Mayıs tarihleri arasındaki büyük organizasyonun hazırlıkları için İstanbul ve Antalya'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren ve tatamiye çıkacak Ay-yıldızlı judogileri giyecek judokalarımız şu isimlerden oluştu:

Kadınlar: 48 kilo: Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç, 52 kilo: İrem Korkmaz, 57 kilo: Şeyma Özerler, Meltem Dindar, 63 kilo: İlayda Seyis, +78 kilo: Sebile Akbulut.

Erkekler: 60 kilo: Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş, 66 kilo: Sinan Sandal, 73 kilo: Bilal Çiloğlu, Halil Çimen, 81 kilo: M. Mustafa Koç, İlker Güldüren, 90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar.