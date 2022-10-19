Kabisre Deresi'nde taşkın kontrolü çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kabisre Deresi ve yan kolları inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Artvin ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın kontrolü tesisleri sayesinde yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlardan korunuyor. Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kabisre Deresi ve yan kolları inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, inşaatın tamamlanması ile Arhavi'de taşkın riskinin önemli ölçüde azalacağını söyledi. Akca, "İş çerçevesinde Kabisre Deresi sağ sahilinde ilk kademe bin metre taşkın koruma duvarı tamamlanmıştır. Sol sahilinde ise kazı ve elektrik, telefon hatları deplasesi yapılmış ve 700 metre temel beton imalatı tamamlanmıştır. Beton elevasyon duvarlarına başlanmıştır ve 175 metre elevasyon tamamlanmıştır. Kabisre Deresi ve yan kolları inşaatının tamamlanması ile bir ilçe, 7 mahalle ve 280 tarım arazisi taşkınlardan korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Tesisin fiziksel gerçekleşmesinin yüzde 50 seviyesine ulaştığı bildirildi.