Kablo hırsızı yüzünden tüm mahalle karanlığa gömüldü

Hırsızın direğe tırmanıp elektrik kablolarını kestiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye dadanan kablo hırsızı, sabahın erken saatlerinde elektrik direklerine tırmanarak boyunun yettiği yere kadar kabloları kesti. Hırsız, daha sonra ise yere düşen kabloları, sırtındaki çantaya doldurup gözden kayboldu. Mahalle esnafı ise olayı sabah dükkan kepenkleri açılmayınca fark etti. Yaşanan olay sonrasında yetkilileri arayan mahalleli, kısa süre sonra elektriğe kavuştu. Hırsızın, elektrik direğine çıkıp kabloları kesmesi ve yere düşen kabloları sırt çantasına doldurması ise an be an güvenlik kameralarında kayıt edildi. Öte yandan hırsızın, yaklaşık 2 bin metre kablo kestiği ve kabloların piyasa değerinin toplamda 14 bin lirayı aştığı öğrenildi.

"Bu işi bilen birisi yapmış"

Hırsızlığı bilen birinin yaptığını belirten mahalle sakini Murat Gökmen, “Kamera kayıtlarından gördüğümüz üzere, mahallenin elektrik kablolarını sabah saat altı sıralarında gelip sıradan kesmiş. Bugün bunu yapan yarın başka yerlerdeki kabloları kesecek. Bunları yapanların yakalanmasını istiyoruz. Bu işi bilen birisi yapmış çünkü sabah saat altı sıralarında sokak lambalarının sensörlü olduğunu ve elektrik verilmediğini biliyor. Tahminim, sokaktan 300 metrelik kablo götürmüş” ifadelerine yer verdi.

“Jeneratörü çalıştırmak zorunda kaldık ve o da yetersiz kaldı”

Sabah saatlerinde kablo hırsızlığından dolayı elektriğin gittiğini yetkililerden öğrenen fırın işletmecisi Rahime Eğri ise, “Gündüz elektriğimiz gitti. Yetkililer geldiğinde elektrik kablolarının çalındığını öğrendik. Hırsız yüzünden dükkanda mağdur olduk. Sürekli unlu mamuller pişirdiğimiz için jeneratörü çalıştırmak zorunda kaldık ve o da yetersiz kaldı. Hırsızın yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Kepenklerin açılmadığını bazı müşterilere inandıramadık"

Elektriklerin gitmesi ile sabah dükkanının kepenklerini açamadığını dile getiren esnaf Erdoğan Yeşilkaya, “Elektrikler gittiğinden dolayı yaklaşık iki saat dükkanımı açamadım. Kepenkleri açamadığım için müşterilere yardımcı olamadık. Yetkililerle görüştüğümüzde de kabloların çalındığını söylediler. Kepenklerin açılmadığını bazı müşterilere inandıramadık. Hırsızlığa bir ‘dur' denmesini istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.