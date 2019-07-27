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Kaçak salep toplayıcılarına büyük ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı’da doğadan salep toplayanlara 601 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı'da doğadan salep toplayanlara 601 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.


Ağrı'da bir yolcu otobüsünde yapılan yolcu kontrolü sırasında, 23 çuval içerisinde 610 kg kurutulmuş salep soğanı ile yakalanan yabancı uyruklu S.G. ve R.T'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 300 bin 856 TL olmak üzere toplamda 601 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.


Salep soğanları, emniyet ekiplerince tutanak tutularak DKMP Ağrı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

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