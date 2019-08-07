Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Etimesgut ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde 06 JUR 17 plakalı şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli Sedat isimli kişiye işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı.