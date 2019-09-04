İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KADES'i 308 bin 193 kişi indirdi

Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) hayata geçirilmesinin ardından 308 bin 193 kişi indirdi.

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) hayata geçirilmesinin ardından 308 bin 193 kişi indirdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre KADES'i indiren kişi sayısı 308 bin 193 kişi oldu. KADES'i aktif kullanan sayısı ise 146 bin 488 kişi olurken, şuana kadar gelen ihbar sayısı 11 bin 678 oldu.


KADES'e asılsız ihbarlarda bulunan kişiler hakkında "Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi gereği 3 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmü gereği yasal işlem yapılacağı uygulama kullanım şartlarında yer alıyor. KADES, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.