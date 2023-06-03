Kadın eli kadın emeği sergileri büyük ilgi görüyor

Mamak Belediyesinin 19 aile merkezinde 15 Haziran'a kadar sergiler düzenlenecek. Zübeyde Hanım ve Ahmet Yesevi Aile Merkezlerinde de sergi açılışı yapıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak'ın hamarat hanımlarını yıl sonu sergisinde yalnız bırakmadı. Birçok dalda eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek gezen ve bilgi alan Başkan Murat Köse, eğitim alan kursiyerleri de kurs hocalarını da emeklerinden dolayı tebrik etti.

“Emek veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemize bağlı 19 aile merkezimiz var. Bu merkezler özellikle hanım kardeşlerimizin kişisel gelişimleri noktasında önemli. Aile merkezlerimizde aklınıza gelebilecek birçok dalda eğitim veriliyor. Dikiş nakış, rölyef, resim, örgü oyuncak yapımı, güzellik ve cilt bakımı bunlardan sadece birkaçı. Ben emek veren emeğini sergileyen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Böyle güzel işler görmek bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.