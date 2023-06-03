İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadın eli kadın emeği sergileri büyük ilgi görüyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Zübeyde Hanım ve Ahmet Yesevi Aile Merkezlerinde açılan sergileri ziyaret etti.


Mamak Belediyesinin 19 aile merkezinde 15 Haziran'a kadar sergiler düzenlenecek. Zübeyde Hanım ve Ahmet Yesevi Aile Merkezlerinde de sergi açılışı yapıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak'ın hamarat hanımlarını yıl sonu sergisinde yalnız bırakmadı. Birçok dalda eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek gezen ve bilgi alan Başkan Murat Köse, eğitim alan kursiyerleri de kurs hocalarını da emeklerinden dolayı tebrik etti.



“Emek veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum”


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemize bağlı 19 aile merkezimiz var. Bu merkezler özellikle hanım kardeşlerimizin kişisel gelişimleri noktasında önemli. Aile merkezlerimizde aklınıza gelebilecek birçok dalda eğitim veriliyor. Dikiş nakış, rölyef, resim, örgü oyuncak yapımı, güzellik ve cilt bakımı bunlardan sadece birkaçı. Ben emek veren emeğini sergileyen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Böyle güzel işler görmek bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.