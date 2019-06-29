İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

-Kadın emeği festivali başladı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlen 3.

Kadın Emeği Festivali Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda başladı. Kadınların ele emeği ürünlerini satışa sunmalarını sağlayan Çankaya Belediyesi 600 üretici kadını misafir etti.


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 3 gün sürecek Kadın Emeği Festivali'nde Başkentli üreten kadınları Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya getirdi.


Kadının sosyal ve ekonomik yaşamda eşitlikçi bir tutumla yer alması için kadın çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, bu yıl 600 üretici kadının yer aldığı stantla kadın emeğini görünür kıldı.


Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle süren Festival'de Sertab Erener'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, 3 yıl önce 30 kadınla çıktıkları yolda bugün 600 üretici kadına ulaşmayı başardıklarını belirterek, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda yerini alması için eşitlikçi çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.


İki gün daha sürecek 3. Kadın Emeği Festivali, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 12.00'de başlayıp akşam Cumartesi Serenad Bağcan, Pazar günü ise Kalbe etkinlikleri ile son bulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.